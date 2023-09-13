В Москве мужчина вызвал полицию из-за синих и желтых цветов у памятника: требовал 'разобраться'. Фото и видео

Россияне продолжают впадать в истерику при виде синих и желтых цветов на улицах российских городов. В Москве местный житель пожаловался в полицию на венок возле памятника атамана Донского казачьего войска Матвея Платова.

Видео дня

Москвича возмутили синие и желтые цветы в упомянутом венке. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

"Новости "сверхдержавы": москвич пожаловался в полицию из-за синих и желтых цветов на венке. Под раздачу попал венок у памятника атамана Донского казачьего войска Матвея Платова. Москвича возмутила колористика — в частности, синие и желтые цветы. Красный почему-то он не разглядел. И очень зря, ведь сине-желто-красный — это флаг Ростова-на-Дону", – пишет паблик.

Российские СМИ сообщают, что полиция на вызов приехала. На месте силовики объяснили бдительному горожанину, что венок установлен не в честь Украины, как он решил. Они также показали москвичу красные цветы на венке, а также повязанную на нем георгиевскую ленту.

В итоге цветы остались на месте.

Напомним, ранее стало известно, что в российском Красноярске студентку оштрафовали за видео с украинскими песнями. За четыре ролика, опубликованных ею в закрытом чате и "слитых" кем-то в открытый доступ, девушка заплатит большой штраф по решению суда. В танцах под украинскую музыку российский суд усмотрел "дискредитацию российской армии".

А в Бурятии из-за игрушки в украинской одежде эвакуировали магазин: принесенная в магазин местной жительницей потерянная кем-то плюшевая овечка в веночке стала причиной вызова ФСБ и ОМОН.