В Москве 'мобики' прячутся в психбольнице, чтобы не попасть на войну против Украины – СМИ

В Москве граждане государства-террориста России, которых пытаются мобилизовать в оккупационную армию, прячутся в психиатрических больницах. Россияне не имеют диагнозов, но платят врачам, чтобы получить "лечение" и справку о непригодности к службе.

Те, кто успел побывать на войне и вернулся с легкой контузией, дают взятки чтобы им поставили тяжелые диагнозы, которые позволят избежать возвращения на фронт. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Десятки мобилизованных россиян заметили в 11-м отделении психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева. За ежемесячную плату заведующему отделения оккупанты получают "лечение" и диагноз, который запрещает им служить в армии.

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По информации росСМИ, всего в отделении лежат 45 человек, из них около 15-20 солдат. При этом контрактников среди "пациентов" нет – только мобилизованные.

Источники в больнице рассказали, что большинство "пациентов" жаловались на офицерский состав. Оккупанты рассказывают, что руководство армии РФ ворует гуманитарную помощь, а потом продает солдатам за огромные деньги. Мобилизованные рассказали, что из-за воровства оккупантам не хватает экипировки и провизии.

"Их колют разве что витаминами. Они действительно были контуженные, но кто-то через связи и деньги сумел договориться, чтобы после контузии им поставили посттравматический синдром тяжелой степени, чтобы остаться в клинике и не возвращаться на "СВО", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средний срок жизни российских мобилизованных солдат в Украине составляет около 4,5 месяца. В то же время для многих оккупантов, находящихся на передовой линии фронта, он ограничен лишь несколькими днями.

Напомним, российские захватчики начали проводить мобилизацию в армию РФ на оккупированной ими части Запорожской области. Они заставляют украинцев подписывать контракты, что является нарушением международного права, ведь таким образом РФ вербует жителей временно захваченных территорий на войну против их родины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на временно захваченных Россией территориях Херсона и Запорожья враг проводит мероприятия мобилизационной подготовки в ряды своих войск. Россияне уже создали так называемые федеральные комиссариаты.

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