В Москве горела гостиница: в огне пострадали дети, есть погибшие. Видео

Во вторник, 4 мая, в Москве (Россия) в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" произошел пожар. В огне пострадали 18 человек, 14 – были госпитализированы, из них 8 детей. Позже двое взрослых скончались в больнице.

Еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Московского департамента здравоохранения.

"Детям, находящимся в стационарах, медицинская помощь оказывается в полном объеме, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет", – отмечено в информации.

Отметим, что пожар произошел в 04:18, а в 04:30 ее ликвидировали на площади 100 квадратных метров.

Гостиница "Вечный зов-Кожуховская" имеет три звезды. Он расположен на юго-востоке Москвы, в районе третьего транспортного кольца недалеко от метро "Кожуховская".

Следком РФ завел уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)", –говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском военном лагере вблизи украинской границы якобы вспыхнул пожар в лагере российских военных.