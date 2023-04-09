В Москве боятся, что Путин хочет мира: в ISW объяснили появление 'разгневанных патриотов' РФ

В Москве появились опасения, что российский диктатор Владимир Путин может захотеть прибегнуть к мирному урегулированию войны в Украине. Раскол внутри Кремля углубился во время неудачной российской зимней наступательной кампании.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что об этом может свидетельствовать создание "Клуба разгневанных патриотов" и расширения антивоенной фракции.

"Беспокойство по поводу расширения антивоенной фракции может также указывать на то, что есть опасения, что Путин может заставить принять мирное урегулирование. Группа может пытаться упредить усилия антивоенной группировки по уменьшению срочности полномасштабной войны в Украине", – считают аналитики.

При этом там отметили, что создатель "Клуба разгневанных патриотов" Игорь Гиркин (Стрелков) может продвигать политические цели неназванных фигур в российских силовых структурах, возможно, в Федеральной службе безопасности России. На протяжении всей войны он безжалостно критиковал российского диктатора, поэтому вполне вероятно, что получает некоторую защиту от силовиков.

Напомним: ранее Гиркин (Стрелков) вместе с коллаборантом из Донецка Павлом Губаревым, российским пропагандистом Максимом Калашниковым и рядом других фанатов "русского мира" заявили, что создают так называемый "Клуб рассерженных патриотов". По словам Гиркина, РФ движется к военному поражению, которое необходимо встретить "единой командой".

"Мы рассержены тем, что мы идем от поражения к поражению и ничего не меняется. Мы вправе считать сегодняшнюю элиту (РФ. – Ред.) элитой катастрофы", – заявил Губарев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что вероятность того, что война в Украине закончится в 2023 году, довольно высока. Даже когда российская оккупационная армия будет окончательно проигрывать, Кремль вряд ли решится на применение тактического ядерного оружия, а сам глава Кремля Владимир Путин может быть ликвидирован физически;

– Путин провел встречу с главарем самопровозглашенной "ДНР" Денисом Пушилиным. Во время переговоров российский лидер заговорил о задачах войск РФ в войне против Украины.

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