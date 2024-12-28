В Московской области взорвались вагоны грузового поезда, обеспечивавшего логистику армии РФ. Видео

В пятницу, 27 декабря, в российском Воскресенске произошел взрыв, в результате которого были уничтожены вагоны грузового поезда. Страна-террорист Россия использовала их для обеспечения логистических потребностей вражеской армии.

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Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины. Там отметили, что в РФ пытаются скрыть последствия взрыва, уверяя, что после инцидента пожара не произошло.

Грохот на железной дороге в Московской области – российская пропаганда лжет и скрывает правду. 27 декабря 2024 года в час ночи на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск Московской области произошел взрыв, который уничтожил вагоны грузового поезда – государство-агрессор использовало их для обеспечения логистики российской оккупационной армии", – написано в сообщении.

В ГУР добавили, что масштаб нанесенного агрессору ущерба устанавливается.

"Судя по пылу российской пропаганды, которая, пытаясь скрыть последствия грохота, лжет о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенская – страх вождей кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно растет", – отметили в украинской разведке.

Напомним, Силы обороны 26 декабря нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области. В результате атаки уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed. По словам Генштаба, операцию провели воздушные силы совместно с другой частью Сил обороны.

Данная операция позволила существенно снизить потенциал государства-агрессорки по проведению воздушных налетов ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в ВСУ подтвердили атаку на предприятии в Ростовской области, работающего на российскую оборонку. Речь идет о заводе "Комбинат Каменский", являющемся одним из крупнейших химических предприятий России. Оно специализируется на производстве твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и баллистических ракет на твердом топливе.

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