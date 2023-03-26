В минобороны РФ заявили, что в Тульской области упал украинский БПЛА 'Стриж' со взрывчаткой

В воскресенье, 26 марта, в Тульской области РФ произошел мощный взрыв. В минобороны РФ заявили, что там упал украинский БПЛА "Стриж" со взрывчаткой

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Об это сообщает пресс-служба российского ведомства. Отмечается, что Украина якобы совершила атаку на РФ.

"26 марта киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении", – выдали в РФ.

Также там заявили, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области – зенитные ракетные комплексы "С-300", "Панцирь-С1", а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" обеспечивают надежное прикрытие с данного направления.

"В частности, комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации", – заявили в стране-агрессоре.

Более того, там выдали, что "беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области".

И традиционно, в РФ заявили, что на месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Тулой в России 26 марта прозвучал мощный взрыв. В населенном пункте Киреевск в 250 км от Москвы заявили о падении беспилотника и продемонстрировали якобы осколки от него.

Также OBOZREVATEL писал, что в Силах обороны юга отметили: сезон "боевых карасей" на территории оккупированного украинского Крыма только начинается.