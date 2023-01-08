В минобороны РФ цинично обвинили Украину в надругании над телами умерших мирных жителей Харьковщины

В минобороны РФ обвинили Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины в надругании над телами умерших мирных жителей Харьковщины, причиной смерти которых якобы стали "естественные причины в период пребывания там российских войск". В ведомстве государства-агрессора заявили, что тела граждан были эксгумированы, дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы".

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Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram минобороны России. Целью таких действий украинских спецслужб назвали якобы создание фальшивой доказательной базы пыток и расстрелов мирного населения российскими военнослужащими.

"В канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года", – сказано в сообщении.

В ведомстве государства-террориста цинично заявили, что представители украинских спецслужб и правоохранительных органов осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел умерших граждан Украины, а также в присутствии якобы фальшивых понятых имитируют работу судмедэкспертов и совершение других процессуальных действий. При этом в минобороны России упустили тот факт, что на деоккупированных территориях были найдены десятки пыточных, где российские военные издевались над мирными украинцами в период оккупации.

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