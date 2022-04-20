В Минобороны РФ отчитались об успехах путинской армии в Украине на фоне уничтоженной российской техники. Видео

Традиционный отчет об "успехах" армии оккупантов насмешил пользователей интернета. На этот раз спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказывал о триумфах "освободителей" на фоне кадров уничтожения росийской боевой техники.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Diplomat. Представитель оборонного ведомства государства-агрессора по-прежнему рапортует, что у них "потерь нет", а оператор тем временем явно перепутал картинку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В комментариях к ролику Конашенкова призвали быть внимательным, а также отсылаясь к информации от журналиста Романа Цымбалюка, призвали "говорящую голову" прекратить врать.

Видео дня

"Заместитель командира 2 мсд подполковник Смирнов Андрей – тяжело ранен. Командир 1 мотострелкового полка (в/ч 31135, Калининец) 2 мсд, подполковник Межуев Денис – погиб. Командир 15 мотострелкового полка (в/ч 31134, Калининец) 2 мсд, полковник Харитонов – тяжело ранен. Но традиционно "потерь нет", – цитирует бывшего московского корреспондента подписчик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: