'В любой момент танк или БТР могут выехать на дорогу': пропагандистка расхвалила дорогу в Крым, но вспомнила о 'нюансах'. Видео

Российская пропагандистка в эфире росТВ рассказала о "прелестях" пути россиян во временно оккупированный Крым. Она подчеркнула, что дорога достаточно комфортная и безопасная, хотя в любой момент может выехать танк или БТР, а в случае ДТП – не действует ни одна страховка.

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Об этом российская журналистка рассказала в новостях во время включения из Крыма. Также она заметила, что на дорогах достаточно мало людей, предположив, что россияне, возможно, "немного переживают" ехать по этому пути (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В любой момент может выехать на дорогу танк или БТР. И запомните, что танк на дороге в этом случае будет главным. Также стоит отметить, что здесь не действует ОСАГО, КАСКО, то есть вы не сможете оформить аварийный случай, получить выплату", – с улыбкой рассказывала пропагандистка.

Напомним, что после повреждения одного из пролетов Крымского моста россияне начали пользоваться "альтернативными маршрутами", чтобы добраться до временно оккупированного полуострова. Они проходят через "новые регионы", которые фактически являются зоной боевых действий. Несмотря на это, россияне регулярно едут на отдых, а перед этим советуются в чатах относительно маршрута.

Причем цинизм сообщений граждан страны-террориста зашкаливает. Одни советуют соотечественникам как можно быстрее проезжать Мариуполь, потому что от увиденного "не по себе", другие планируют сфотографироваться у стелы в этом городе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является законной целью украинской армии, и он должен быть нейтрализован. Этот мост – логистический путь для российских оккупантов, по которому они перевозят вооружение;

– местные жители временно оккупированного Севастополя уже не стесняются и не боятся демонстрировать свое недовольство присутствием россиян. Граждан страны-агрессора открыто просят убираться с полуострова.