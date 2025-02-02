В Липецкой области РФ упала часть российской крылатой ракеты: несколько населённых пунктов остались без света. Видео

Утро 1 февраля в Липецкой области России началось с громкого взрыва. В Елецком районе упала часть авиационного ракетного комплекса, что повлекло за собой масштабные перебои с электроснабжением в шести населенных пунктах.

Видео дня

Без света остались жильцы 540 домов, также были проблемы с водоснабжением и мобильной связью. Об этом сообщают российские СМИ.

Очевидцы рассказывают, что сначала услышали громкий грохот, а вскоре исчезла электроэнергия. В поле у одного из сел образовалась большая воронка. К вечеру электроснабжение удалось частично восстановить.

Местные власти подтвердили, что причиной взрыва стало падение "отработанной степени ракеты". В то же время утром того же дня российское Минобороны заявило о массированном ракетном ударе по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили не менее 30 крылатых ракет, 7 баллистических и более 100 ударных дронов. Десять ракет Х-59/Х-69 были выпущены из тактической авиации над Воронежской областью, граничащей с Липецкой.

Это не первый случай, когда российское оружие падает на территории самой РФ. В ноябре 2024 года авиабомба упала на школу в Белгородской области. Тогда обошлось без жертв, ведь инцидент произошел ранним утром, когда в здании никого не было.

Напомним, в субботу, 1 февраля, российская авиация нанесла удар по школе-интернату в городе Суджа в Курской области, используя управляемую авиационную бомбу (КАБ). Удар был нанесен целенаправленно. В момент атаки в здании находились около 95 гражданских лиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!