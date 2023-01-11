В Курской области заявили о ''бавовне'': в результате атаки БПЛА пострадали военные РФ

На территории страны-агрессора РФ заявили об очередных взрывах. На этот раз "бавовна" произошла в Курской области.

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В результате взрыва были ранены четверо российских военных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации росСМИ, Курскую область якобы атаковал беспилотный летательный аппарат. Это произошло после полудня 10 января.

В РФ утверждают, что беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в 3 км от российско-украинской границы.

В результате взрыва были ранены четверо военнослужащих путинской армии.

Следует отметить, что минобороны страны-агрессора об инциденте в Курской области ничего не сообщало.

Напомним, 9 января в городе Шебекино Белгородской области произошла "бавовна". Местные жители пожаловались, что за короткий промежуток времени слышали около 15 взрывов.

Ранее сообщалось, что 3 января в городе Новый Оскол Белгородской области вспыхнул мощный пожар. Над городом поднялось облако черного дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму 10 января снова прозвучали взрывы. Предположительно, сработала ПВО в Севастополе и Гвардейском.

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