В Курской области РФ закрыли три железнодорожных вокзала: что происходит

В Курской области Российской Федерации закрыли для пассажиров три вокзала на приграничных станциях. Это Суджа, Коренево и Псел.

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8 августа информацию об этом подтвердило управление железной дороги государства-агрессора. Причиной стали боевые действия, которые продолжаются на территории региона. Россиянам пообещали, что ограничения являются временными.

Власти отчитались, что для обеспечения безопасности движения на Курщине проводят дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктируют персонал.

Проблемы с движением поездов есть в Суджанском и Кореневском районах. На остальной территории области железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, попытались успокоить россиян пропагандисты.

Напомним: наступление на Курскую область, по сообщениям российской стороны, началось 6 августа. Операция, судя по всему, стала полной неожиданностью для государства-агрессора.

Украина официально не подтверждала, что бои на российской территории ведут Силы обороны. Вечером 7 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал события на Курщине, однако также не сказал прямо, кто стоит за наступлением.

8 августа кремлевские пропагандисты заявили, что ВСУ якобы прорвали уже две линии обороны ВС РФ.

Как писал OBOZ.UA, OSINT-аналитик IntelSchizo предположил: если Украине удастся занять территорию рядом с городом Суджа, это нарушит военную логистику России.

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