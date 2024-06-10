В Курской области пожаловались на атаку дронов: повреждены админздания

В Курской области России сообщили об атаках дронов ВСУ на приграничные районы вечером и в ночь на 10 июня. В результате этих атак были повреждены административные здания.

Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он отметил, что при атаке на область был использован широкий арсенал средств поражения, включая дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовый октокоптер.

По предварительной информации, в результате атаки были повреждены два административных здания - в городе Суджа и поселке Коренево. Пострадавших нет.

Как заявил губернатор Курской области, восемь украинских дронов якобы были ликвидированы и обезврежены с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 8 июня беспилотники атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе. В результате удара техника получила повреждения. Также в РФ пожаловались на осколочные ранения у нескольких человек.

Напомним, что в Белгородской области РФ около 13:40 9 июня прогремели взрывы. По данным СМИ, в селе Ракитное есть попадание по составу БК оккупантов, над местом прилета поднялся высокий столб черного дыма. А в селе Безымянное дрон установил на башне связи флаг Украины.

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