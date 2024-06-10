Под ударом были буксир и баржа: в России пожаловались на атаку дронов ВСУ на Таганрогский залив. Фото и видео

Вечером 8 июня беспилотники атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе. В результате удара техника получили повреждения.

Также в РФ пожаловались на осколочные ранения у нескольких человек. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

В России заявили, что под атакой в Таганрогском заливе оказался буксир "Инженер Смирнов" и баржа "Секция-179". Около 21 часа капитан буксира доложил, что в результате атаки у баржи имеются незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла.

Кроме того, известно по пострадавших членах экипажа. По легенде кремлевских пропагандистов, несколько человек получили "легкие осколочные ранения".

Также в РФ утверждают, что ходовые качества буксира якобы потеряны не были. В то же время сообщается, что капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", буксир "Инженер Смирнов" доставлял баржу по Волго-Донскому каналу в Азовское море. Дальше ее должны были поставить у Керченского моста со стороны Черного моря в качестве боновых заграждений. Также известно, что удар беспилотниками был нанесен в светлое время около 19:22.

Напомним, сразу в нескольких районах во временно захваченном российскими войсками Крыму в ночь на 10 июня было слышно взрывы. В селе Михайловка в Сакском районе пропал свет, а около Наумовки под атакой мог быть объект захватчиков.

Ранее сообщалост, что в Белгородской области РФ около 13:40 9 июня прогремели взрывы. По данным СМИ, в селе Ракитное есть попадание по складу БК оккупантов, над местом прилета поднялся высокий столб черного дыма. А в селе Безымено дрон установил на башне связи флаг Украины.

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