Весной в России начала цвести пышным цветом "бавовна". 19 апреля целых девять взрывов раздались на территории предприятия "Тёткинский сахарный завод" в Курской области. По предварительной информации, непосредственное участие в этом приняли боевые квадрокоптеры ВСУ.

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Об инциденте сообщили в российских СМИ. Отмечается, что завод расположен буквально в двух километрах от государственной границы РФ с Сумской областью Украины.

"Границу Украины и России БПЛА пересекли около 2:30 часов ночи. В каком количестве — пока неизвестно, но все были кустарно укомплектованы снарядами от АГС-17. В результате атаки повреждены шесть оконных проёмов административного здания завода", – указано в сообщении.

Рядом с обстрелом были обнаружены девять воронок и один неразорвавшийся боеприпас — его якобы уже обезвредили сотрудники МЧС. В непосредственной близости с сахарным предприятием находятся детский сад, среднеобразовательная школа и школа-интернат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в понедельник, 10 апреля, в подмосковном Нахабино в России раздался взрыв. Предварительно, на складе с запчастями на улице Панфилова взлетел на воздух якобы кислородный баллон, после чего начался пожар.

Жителей Белгородской области, которую чаще всего навещает "бавовна", начали готовить к возможной эвакуации. В населенных пунктах приграничного региона появились памятки об эвакуации.

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