Белгородскую область начали готовить к эвакуации: в городе появились памятки о ''куда бежать''

Жителей Белгородской области начали готовить к возможной эвакуации. В населенных пунктах приграничного региона появились памятки об эвакуации.

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Жителям области власти рекомендуют при уведомлении о начале эвакуации известить родственников, взять тревожный чемоданчик и "убыть в безопасный район". Фото памяток появилось в популярном российском Telegram-канале.

"В Белгородской области появились памятки об эвакуации. Их вывесили для жителей во многих местных сёлах. В памятках говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения. Заодно авторы памятки рассказали, что должно лежать в "тревожном чемоданчике": от документов и контактов родственников до спичек и смены нижнего белья", – пишет паблик.

Напомним, ранее в Белгородской области пожаловались на "бавовну", в результате которой под обстрел попали военные РФ. Ранения получили четверо российских оккупантов, но местные власти попытались это скрыть.

Также сообщалось, что 8 апреля в оккупированной Феодосии слышали звуки двух мощных взрывов. Захватчики заявили о работе ПВО и успешном сбитии украинской ракеты.

Однако уже на следующий день стало известно, что ракет было две, и вторая попала точно в цель. В результате ранения получили трое российских военных, уничтожен ЗРК С-300.