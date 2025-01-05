В Курске раздались мощные взрывы: россияне пожаловались на 'массированный налет'.

В воскресенье, 5 января, в Курске прогремели мощные взрывы. В соцсетях россияне пожаловались на "массированный налет".

Видео дня

Видео атаки опубликовали местные паблики. Детали "хлопков" уточняются.

Следует напомнить, что 5 января Вооруженные силы Украины начали новое наступление на Курщине. В нескольких направлениях наши воины атаковали военных страны-агрессора. Российские пропагандисты жалуются на наступление украинских защитников на бронетехнике и их продвижение возле Суджи в сторону села Большое Солдатское.

Как сообщал OBOZ.UA, в утренней сводке 5 января Генеральный штаб ВСУ информировал, что Курское направление в настоящее время является одним из самых горячих на фронте. Там за сутки Силы обороны отразили 30 атак. В то же время противник нанес девять авиаударов 19 КАБам и совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Вечером 4 января президент Владимир Зеленский заявил, что на Курщине за последние два дня был уничтожен в батальон пехоты, состоявший из военных КНДР и российских морпехов. Наибольшие потери противник понес вблизи Махновки.

В Силах спецопераций ВСУ сообщили, что украинские спецназовцы в Курщине заняли село, которое вместе с россиянами держали военные из Северной Кореи. Воины ССО зачистили населенный пункт от сил противника.

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