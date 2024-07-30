В Курске ночью прогремели мощные взрывы. Фото и видео

В Курские области РФ под утро 30 июля прогремели громкие взрывы, и на этот раз россияне объяснили их не дроновой, а ракетной атакой. Местные власти утверждают, что российская ПВО "сработала".

Видео дня

Громко было в нескольких районах и в самом облцентре, где взрыв "попал" на камеру наблюдения. Пропагандисты уверяли, что все это – звуки "сбития украинских ракет".

По словам местных жителей, около 04:00 в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка. В итоге в некоторых районах города в автомобилей на парковках сработала сигнализация.

"А в МО вообще об этом докладывают? Сколько можно, каждую ночь?", "Так че, ракету сбили?", "Х*ена се гроза, сигналки в машинах позавывали, дом затрясся", "У нас весь дом задрожал, мы на 16-м этаже", "Через 5 минут после хлопка промчалась колонна с сиренами", "Над моим домом дрон летит", – писали в это время россияне.

В пропагандистских Telegram-каналах заявили, что взрыв на Курске – это, предварительно, работа ПВО.

"Сейчас информации о последствиях на земле и пострадавших нет", – говорилось в сообщениях.

Перед тем исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов предупреждал россиян о ракетной опасности и призвал "не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами".

Впоследствии же российские паблики, без ссылок на какие-либо источники информации, утверждали о сбитии "четырех ракет ВСУ" над Октябрьским и Курчатовским районами области.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июля Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам врага на территории Курской области РФ. Там был поражен ряд тяговых электроподстанций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!