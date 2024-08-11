В Курске и Курчатове раздались взрывы: россияне кричат о массированной атаке. Фото и видео

В ночь на воскресенье, 11 августа, в Курской области РФ было неспокойно. Местные жители заявили о массированной ракетной атаке, взрывы раздавались в Курске и Курчатове, в областном центре из-за работы российской ПВО произошел пожар.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курщины Алексей Смирнов заявил о работе ПВО. Тем временем в сети публиковали кадры с "бавовной".

Курск

В Курске раздалась целая серия громких взрывов. Очевидцы сообщали об уничтожении воздушных целей над городом.

Прошло оно не очень успешно – сбитая российской ПВО ракета упала на жилой дом, там вспыхнул пожар, подтвердил Смирнов.

Также предварительно загорелось несколько авто. На данный момент известно как минимум о 13 пострадавших, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Жители других домов сообщали, что от взрывов у них в квартирах сыпалась штукатурка.

Российские "военкоры" заявили об обстреле Курска из реактивных систем залпового огня и якобы сбитии российской ПВО более 10 целей, среди которых были и ракеты, и БПЛА.

Курчатов

Жители города-спутника Курской АЭС также пожаловались на серию громких взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 августа россияне заявили о падении обломков украинского БПЛА на трансформаторную подстанцию в Курской области РФ. Из-за этого без света остался Курчатов – город-спутник Курской АЭС.

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