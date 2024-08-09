Город-спутник Курской АЭС в России обесточен: сообщают о пожаре в результате работы ПВО

В пятницу, 9 августа, россияне заявили о падении обломков украинского БПЛА на трансформаторную подстанцию в Курской области РФ. Из-за этого без света остался Курчатов – город-спутник Курской АЭС.

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Также была обесточена часть Курчатовского, Октябрьского, Великосолдатского, Обоянского, Беловского районов. Местные власти сообщили о проведении аварийных работ.

Также в сети заявили о проблемах со связью и светом в Курчатове. "В Курчатове снесли вышку связи и два трансформатора", – писали там.

Позже стало известно, что энергоснабжение было возобновлено.

Тем временем росСМИ пишут, что РФ уведомила МАГАТЭ об обнаружении на Курской АЭС осколков, предположительно, от сбитых ракет. В постоянного представительстве страны-агрессора при международных организациях в Вене заявили, что фактов прямого обстрела Курской АЭС пока не зафиксировано, но ситуация напряженная.

Ранее городской голова российского Курчатова Игорь Корпунков официально заявил, что боевые действия ведутся уже в нескольких десятках километров от них. Ситуация напряженная, действует режим ЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне операции на территории Курской области РФ россияне испугались, что ВСУ могут захватить Курскую атомную электростанцию в городе Курчатов. АЭС находится приблизительно в 60 км до ближайшей точки на украинско-российской границе.

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