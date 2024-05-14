В Кремле заявили, что Путин собирается с визитом в Китай: запланировано подписание соглашений

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время собирается посетить Китай. Главный военный преступник РФ проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, а также встретится с премьер-министром Государственного совета Китая Ли Цяном.

В Кремле анонсировали, что китайское турне диктатора пройдет 16-17 мая. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Во время визита Путин планирует посетить два города – Пекин и Харбин. В последнем кремлевский диктатор примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

В Пекине диктатор РФ и Си Цзиньпин отметят 75-летие дипломатических отношений между Россией и Китаем. Также в Кремле заявили, что после переговоров будут подписаны соглашения между странами. При этом в РФ отметили, что Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы партнерства и стратегического взаимодействия, а также международные проблемы.

Кроме того, главарь Кремля планирует встретиться с премьер-министром Государственного совета Китая Ли Цяном. С китайским высокопоставленным чиновником диктатор намерен обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Ранее сообщалось, что Китай готов поддержать проведение международной мирной конференции только при условии, что в ней примет участие страна-террорист Россия. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, и Киев, и Москва должны быть в "равных условиях" на будущем саммите.

Напомним, китайский руководитель Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в Европу и удивил выбором стран для посещения. Он выбрал для персональных встреч, в частности Венгрию и Сербию, и этот выбор не был случайным и свидетельствует о том, что Китай пытается создать новый круг друзей в Европейском союзе для себя и России.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своего визита в Европу Си Цзиньпин стремится воспользоваться возможностью ослабить связи Европы с США. Китайский лидер выбрал для визита Францию, Сербию и Венгрию не случайно. Эти страны и их лидеры в той или иной степени неодобрительно смотрят на американскую политику в Европе и рассматривают Китай как необходимое противовес, стремясь укреплять с ним политические и экономические связи.

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