В Госдепе США заявили, что Китай пытается найти в Европе новых друзей для Путина

Китайский руководитель Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в Европу и удивил выбором стран для посещения. Он выбрал для персональных встреч, в частности Венгрию и Сербию, и этот выбор не был случайным и свидетельствует о том, что Китай пытается создать новый круг друзей в Европейском союзе для себя и России.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар. Он прокомментировал визит Си Цзиньпин в Европу.

По мнению представителя Госдепа, визит главы КНДР в Венгрию и Сербию преследовал цель "создание новой оси друзей" для китайского и российского режимов в Европе. Эти "новые друзья" Путина будут способствовать потенциальному прекращению расширения Евросоюза.

"Я считаю, что такой анализ ситуации достаточно точен... Я действительно думаю, что страны, которые он избрал, это те, которые готовы бросить вызов единству евроатлантического сообщества", – отметил Габриэль Эскобар.

Он подчеркнул, что создание такого альянса вполне возможно, и этот союз действительно может быть направлен против расширения евроинтеграции.

в связи с этим, Габриэль Эскобар призвал партнеров и союзников США осознавать реальные намерения Китая относительно евроатлантического сообщества.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своего визита в Европу Си Цзиньпин стремится воспользоваться возможностью ослабить связи Запада с США. Китайский лидер выбрал для визита Францию, Сербию и Венгрию не случайно. Эти страны и их лидеры в той или иной степени неодобрительно смотрят на американскую политику в Европе и рассматривают Китай как необходимое противовес, стремясь укреплять с ним политические и экономические связи.

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