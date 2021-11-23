В Кремле заявили, что бомбардировщики США отработали ядерные удары по России

Американские Военно-Воздушные силы за последний месяц совершили около 30 вылетов к восточным рубежам России, что вызвало обеспокоенность тамошнего министра обороны. Подобная активность в 2,5 раза превышает число полетов бомбардировщиков США за аналогичный период прошлого года.

Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, передает один из федеральных каналов. Он указал, что минимальная приближенность к российским границам составаляла менее 20 км.

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры, чтобы предотвратить нежелательные инциденты", – указал министр.

Видео дня

Шойгу отметил, что существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США также создает опасность и территории Китая, который остается стратегически важным партнером России в сложившихся условиях геополитического противостояния Западу.

Отметим, что американские военные действительно проводят военные учения стратегических сил Global Thunder, акцент в которых ставится на отработку готовности ядерных сил. Они начались 2 ноября.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, непризнанный всем цивилизованным миром президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне миграционного кризиса заговорил о развязывании странами НАТО реальной войны с Россией, которая впоследствии может перерасти в ядерную.