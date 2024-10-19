В Кремле заговорили о возможности 'непростого' диалога с Украиной и снова вспомнили о целях 'эсвео'

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор Россия якобы не отказывалась от диалога с Украиной. По его словам, диктатор Владимир Путин "был и остается открытым для коммуникации и для разговора".

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При этом Песков выдал, что ключевым условием при урегулировании войны РФ считает "обеспечение своей безопасности". Об этом спикер Кремля рассказал в комментарии пропагандистским СМИ.

Представитель Кремля прокомментировал слова федерального канцлера Германии Олафа Шольца о готовности к диалогу с Путиным. Песков отметил, что диктатор якобы открыт к диалогу по урегулированию в Украине.

"Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора", – заявил представитель Кремля.

Также он отметил, что переговоры по окончанию войны не будут простыми, добавив, что любая война заканчивается миром. В то же время пресс-секретарь диктатора подчеркнул, что РФ считает "обеспечение своей безопасности" ключевым условием при урегулировании войны.

"Понятно, что он (диалог) никогда не будет простым. Но так или иначе любая война заканчивается за столом переговоров, она заканчивается миром. Нам главное решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто", – выдал Песков.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин саботирует мирные переговоры с Украиной. В то же время он прилагает усилия, чтобы выставить агрессором наше государство.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не против начать говорить с представителями Российской Федерации. Но для начала нужно усилить позицию Украины, чтобы разговор состоялся "на равных".

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц Германия готова обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным завершение войны в Украине. Но только когда об этом попросит он.

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