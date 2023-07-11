В Кремле устроили истерику из-за решения Франции передать Украине дальнобойные ракеты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия "ошибочным". Он заявил, что соответствующие поставки якобы "чреваты последствиями" для Киева, и пригрозил "контрмерами".

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Соответствующее заявление спикер Кремля озвучил 11 июля в комментарии российским СМИ. По его словам, "еще только предстоит прояснить", о каком радиусе поражения идет речь.

"Это решение ошибочное и чревато последствиями для украинской стороны. Ракеты не повлияют на ход "СВО", а лишь утяжелят участь киевского режима. Естественно, это вынудит нас принимать контрмеры", – выдал Песков.

Кроме того, он пригрозил, что ускоренный режим принятия Украины в НАТО якобы "будет нести угрозы европейской безопасности".

Напомним, 11 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия. По его словам, они помогут поддержать украинское контрнаступление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 июля стало известно, что Зеленский прибудет в Вильнюс, чтобы встретиться с лидерами НАТО. По данным СМИ, там он, среди прочего, проведет переговоры с президентами США и Турции.

– Ранее Зеленский заявил, что все страны НАТО понимают, что Украина должна состоять в Альянсе. По словам Зеленского, саммит в Вильнюсе теперь немыслим без Украины.

– Все детали саммита НАТО в Вильнюсе – в нашем материале.

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