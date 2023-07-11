'Угрожает европейской безопасности': в Кремле начали пугать 'последствиями' ускоренного режима принятия Украины в НАТО

В Кремле, как и ожидалось, крайне скептически отреагировали на вступление Украины в НАТО без традиционного процесса ПДЧ. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная инициатива генсека Альянса Йенса Столтенберга "весьма рискованна".

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"Ускоренный режим принятия Украины в НАТО будет нести угрозы европейской безопасности", – сделал абсурдное заявление Песков. Его слова передают пропагандистские СМИ.

Накануне Столтенберг действительно подтвердил отмену Плана действий по вступлению Украины в НАТО. Присоединение страны к Альянсу состоится без этого этапа.

"Я ожидаю, что мы согласуем, что продвижение даже может быть без аспектов ПДЧ. И мы предоставим соответствующее приглашение Украине и присоединение к Альянсу, когда члены НАТО согласуют, что условия отвечают необходимым потребностям", – сказал глава Североатлантического блока.

Напомним, сегодня, 11 июля в литовской столице стартовал саммит стран НАТО, от которого Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс, а еще того, что Запад будет продолжать поддерживать ее в военном плане. Именно это будет одним из главных вопросов встречи, однако натовские страны до сих пор не согласовали декларацию относительно предоставления Киеву гарантий безопасности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Италии сделали категорическое заявление о сроках вступления Украины в НАТО. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что это станет возможным только после окончания войны с Москвой.