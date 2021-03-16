В Кремле прокомментировали заявления об ударах РФ по Донбассу

В Кремле отреагировали на слова в своих же СМИ о возможности удара России по Украине в случае эскалации конфликта на Донбассе, призвав обращать внимание на публикации, но при этом ориентироваться на официальные высказывания.

Позицию российского правительства высказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его процитировал канал "РЕН ТВ".

"Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и, конечно же, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке", – ответил он.

Напомним: 9 марта на канале "Россия 1" главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев с гостями студии обсуждал возможность бомбардировки Россией украинских городов. Участники эфира заявляли, что сейчас Украина якобы атакует Крым и концентрирует свои войска на Донбассе. В связи с этим, как заявил Соловьев, у России "нет других вариантов", кроме как защищать "своих граждан" от "бандеровских полчищ".

Командующий Украинской добровольческой армии, экс-нардеп Дмитрий Ярош считает, что иррегулярные войска российской армии на Донбассе опасаются атаки ВСУ и сами готовятся к наступательным операциям. При этом не исключено, что в наступление РФ пойдет не с востока, а с севера или юга.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Россия поднимает ставки на Донбассе и готова к открытому введению своих войск на территорию Украины. Очередная эскалация может произойти в ближайшее время.