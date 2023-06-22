В Кремле отреагировали на заявление Зеленского, что РФ готовит теракт на ЗАЭС, и вспомнили контрнаступление ВСУ

Официальная Москва достаточно быстро отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке теракта на захваченной Россией Запорожской атомной электростанции. Традиционно Кремль отрицает вероятную угрозу, утверждая, что украинская сторона такими методами якобы отвлекает внимание от собственных неудач.

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Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают пропагандистские СМИ. Совершенно предсказуемо он назвал слова украинского гаранта ложью.

"Мы наблюдаем возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на Киев в свете неудач украинского контрнаступления", – усмехнулся Песков, очевидно, подразумевая, что слова про ЗАЭС использованы Зеленским как отвлекающий маневр.

Отметим, что подобная риторика представителей Кремля выглядит предельно циничной и неубедительной, особенно после подрыва Каховской ГЭС, в чем оккупанты по-прежнему отрицают свою вину, вопреки ряду очевидных подтверждений. На этом фоне предупреждения президента Украины должны быть расценены международным сообществом максимально серьезно.

"К сожалению, уже неоднократно мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра. Никаких терактов на атомных станциях никогда и нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать", – ранее сказал Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диктатор Путин в очередной раз подчеркнул свое намерение продолжить бессмысленную и беспощадную войну, используя собственных солдат как обычный ресурс. При этом он неустанно твердит, что виноват во всем Запад и именно мировые лидеры провоцируют дальнейшие бои.