В Кремле отреагировали на заявление ГУР, что Путин 'цель номер один' для Украины, и заговорили о задачах 'СВО'

В Кремле отреагировали на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что российский диктатор Владимир Путин "цель номер один" для Украины. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова "террористическими".

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Он также заявил, что развязанная Россией война, которую там называют "специальной военной операцией", более чем оправдана. Об этом сообщают российские пропагандисты.

"Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", – сказал Песков.

Спикер диктатора также добавил, что безопасность Путина якобы надежно обеспечена.

"Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают", – резюмировал он.

Стоит отметить, что после всех преступлений армии кремлевского диктатора на территории Украины ликвидация Владимира Путина – это мечта большинства украинцев. Так, в разведке ответили, можно ли считать главу Кремля законной целью для Украины и были ли уже попытки со стороны нашего государства его ликвидировать. Буданов отметил, что президент враждебного государства является вполне законной целью для Украины.

Напомним, что Буданов заявил, что целью Украины в вопросе окончания войны является создание демилитаризированной зоны с государством-террористом Россией. Она должна иметь протяженность не менее 100 км.

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