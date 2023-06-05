В Кремле отказались комментировать заявление минобороны РФ о 'наступлении ВСУ' и заговорили о докладах Путину 'с земли'

В Кремле отказались комментировать заявление министерства обороны страны-террориста России о "наступлении Вооруженных сил Украины". Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заговорил о докладе Владимиру Путину "с земли".

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Об этом сообщают российские пропагандисты. Так, спикер Кремля заявил, что не будет комментировать наступление украинских защитников на позиции российских оккупантов на Донецком направлении.

"Это связано с ходом СВО, поэтому здесь абсолютная прерогатива у минобороны", – объяснил он.

Кроме того, он добавил, что Путин предпочитает иметь разные источники информации.

"Он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли", – добавил Песков.

Напомним, государство-террорист Россия в очередной раз запустила фейк о начале "крупномасштабного украинского наступления". По легенде пропагандистов РФ, украинские военные якобы приступили к продвижению на пяти участках фронта.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины потроллили российских оккупантов перед долгожданным контрнаступлением. В ведомстве отметили, что объявлять о начале операции не намерены.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Несмотря на то что наша армия получила не все вооружение, которое надеялась, ждать больше нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента США Джо Байдена убеждены, что будущее украинское контрнаступление будет успешным и принесет возвращение стратегически важных территорий. Также развитие событий на поле боя будет иметь большое влияние на любые переговоры.

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