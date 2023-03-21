В Кремле готовятся помиловать выживших в Украине наемников ЧВК ''Вагнер'': это станет вызовом для РФ – разведка Британии

В ближайшие недели тысячи российских заключенных, которые участвовали в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер", скорее всего, будут помилованы. Освобожденные вагнеровцы создадут новые проблемы для РФ.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной 21 марта. Как отмечается, пик вербовки в "Вагнер" пришелся на осень 2022 года, когда заключенным предлагалось смягчение приговора после шести месяцев службы.

"Хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, данные из России свидетельствуют о том, что ЧВК выполняет свое обещание освободить выживших", – говорится в сводке.

На удостоверениях, выданных освобожденным участникам "Вагнера", отмечается, что они были утверждены указом президента РФ Владимира Путина.

"Теперь, когда "Вагнеру", вероятно, запретили вербовать новых заключенных, этот исход усугубит кадровые проблемы. Кроме того, внезапный приток преступников, зачастую жестоких, с недавним и часто травмирующим боевым опытом, вероятно, станет серьезной проблемой для российского общества военного времени", – считают в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что до середины мая планирует увеличить группировку на 30 тысяч наемников. По его словам, приток наемников увеличился после того, как ЧВК открыла по всей России пункты вербовки.

– ЧВК "Вагнер" несет тяжелые потери в боях за Бахмут. По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, из 45 тыс. "вагнеровцев" на фронте в Украине осталось только 7 тыс.

– Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что "Вагнер" может исчезнуть под Бахмутом, а самому Пригожину грозит смерть.

– ЧВК "Вагнер" в США признана транснациональной криминальной организацией.