В Краснодарском крае РФ с рельсов сошли 8 грузовых вагонов и снесли линию электропередач

Днем 19 мая в Красноярском крае РФ сошел с рельсов грузовой поезд. В результате происшествия железнодорожный состав повредил линию электропередач.

Из-за аварии задержаны несколько поездов дальнего следования. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

В результате происшествия с путей сошли пять вагонов грузового поезда и три цистерны. При этом вагоны перекрыли две линии движения, а также повредили линию электропередач.

Авария произошла в 12:50 по местному времени на перегоне Красноярск Восточный – Сорокино двухпутного электрифицированного участка Красноярск Восточный – Уяр Красноярской железной дороги.

Представители РЖД заявили, что проверку происшествия начала транспортная прокуратура. Примечательно, что за последнюю неделю это уже третье происшествие на железной дороге в РФ. Ранее вагоны грузового поезда сошли с путей в Волгоградской области – цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами загорелись. По данным Приволжской железной дороги, ЧП произошло в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Напомним, в ночь на 14 мая в Волгоградской области РФ, якобы подвергшейся атаке дронов, загорелся и сошел с рельсов грузовой поезд. Перевернулось в общем девять вагонов, в которых россияне перевозили топливо и пиломатериалы.

Ранее сообщалось, что руководство нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани (РФ) заявило, что приостанавливает работу предприятия после ночной атаки беспилотников. Сейчас компания "Славянск ЭКО" подсчитывает ущерб после взрывов на территории НПЗ.

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