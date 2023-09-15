В Казани 'вояка' бросил гранату в сторону детей, чтобы 'развлечь'. Видео

В российской Казани мужчина в военной форме взорвал светошумовую гранату возле подъезда, где гуляли дети. В местной полиции отказались комментировать инцидент.

Видео, снятое камерой домофона, облетело соцсети. Случай произошел в Советском районе города 14 сентября, пишут росСМИ (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

Судя по опубликованным кадрам, мужчина в военной форме, сидевший на скамейке возле подъезда, предложил двум мальчикам "развлечься", кинув светошумовую гранату в кусты.

Видео дня

"Санек, че, взорвем? Она светошумовая. Туда, в кусты кинем. Будет громко, сигнализация может сработать", – сказал он.

Хотя подруга мужчины отговаривала его, владелец гранаты в итоге выдернул чеку и бросил ее у подъезда.

Женщина, стоявшая у домофона, устроила истерику. Она заявила, что таких, как бросивший гранату, "убивать надо".

"Ладно, извини", – ответил ей "вояка".

В сети пишут, что мужчина, бросивший гранату, – якобы "доброволец", вернувшийся из Украины.

Местные СМИ пожаловались, что в управлении МВД РФ по Казани им отказались комментировать инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в российском Ростове мужчина в военной форме с гранатой пригрозил взорвать пункт сбора помощи для участников "спецоперации". Полиция задержала его.

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