В июле Путин подписал рекордное количество секретных указов – росСМИ

После мятежа ЧВК "Вагнер" президент России Владимир Путин стал активно выпускать значительное количество секретных указов. В июле объем таких документов достиг невиданной ранее отметки в 62%, установив рекорд за всё время его правления.

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Об этом сообщили в росСМИ. Информация из издания подтверждает, что все секретные указы, выпущенные президентом Владимиром Путиным, имеют порядковые номера, начиная с начала текущего года. Если в нумерации пропущен номер, это свидетельствует о том, что указ является секретным. Необычно высокое количество таких документов было подписано в период с 27 по 31 июля – аж 12 документов.

До июля 2023 года в истории современной России лишь однажды доля секретных документов была выше – это произошло в январе 1999 года, когда было засекречено 64% всех указов. Однако в текущем году, 2023, был установлен новый рекорд - секретные указы составили 48% от общего числа подписанных президентом Путиным документов. Таким образом, 2023 год стал лидером по числу непубличных распоряжений за время его правления.

Отмечается, что секретные указы нередко связаны с награждением участников боевых действий, в том числе посмертно. В самом начале российской агрессии в марте 2022 года доля секретных указов достигала 54%, теперь она поднялась еще выше на фоне масштабного украинского контрнаступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной стало известно, что в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ. Всего было "слито" более 100 секретных документов Пентагона, содержащих информацию не только об Украине, но и о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке. Министерство юстиции США и Пентагон начали расследование по факту появления документов в сети.