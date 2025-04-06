Метро в Киеве превратилось в стихийное укрытие из-за ракетной атаки армии РФ. Фото

В воскресенье, 6 апреля, во время ракетной атаки РФ баллистикой по Киеву тысячи людей воспользовались укрытиями на станциях столичного метрополитена. Киевляне и гости города спускались в подземку семьями и домашними любимцами.

Видео дня

Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA с места событий. По его словам, люди продолжали прибывать в метро до отбоя воздушной тревоги.

В таком укрытии жители Киева пробыли по меньшей мере два часа, ведь именно столько для столицы продолжалась опасность вражеских ударов баллистикой, а в дальнейшем и крылатых ракет. В городе работала противовоздушная оборона.

В результате вражеской атаки вспыхнули пожары в трех районах Киева: Дарницком, Соломенском и Оболонском. В Дарницком пострадали три человека. В Оболонском, предварительно, произошло попадание обломков ракеты в крышу офисного здания – оно частично разрушено.

Напомним, что во время воздушной тревоги в Киеве открыты все вестибюли 46 подземных станций метро, которые служат укрытиями для горожан и работают круглосуточно. Там доступны санузлы, питьевая вода, раскладные стулья, модульные скамьи, одеяла и матрасы. Чтобы их получить, необходимо обратиться в дежурный персонал станции.

В КП "Киевский метрополитен" всегда просят бережно относиться к имуществу и не забывать возвращать стулья работникам после отбоя воздушной тревоги. Также советуют киевлянам брать с собой теплые вещи, поскольку на подземных станциях прохладно.

Отмечаем, что ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену. Проход на станцию в комендантский час (с 00:00 до 05:00) во время воздушной тревоги такой:

– на входе в метрополитен как укрытие обязательно необходимо иметь документ – удостоверение личности;

– проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители.

Контакты полиции находятся у входа в метро. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери.

Как сообщал OBOZ.UA, на 5 и 6 апреля в Киеве остановили движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр". Причиной стал ремонт Дарницкого путепровода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!