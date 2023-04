В ISW объяснили, почему РФ не пропустила 14 грузовиков с ранеными оккупантами и дала им умереть

Российское военное командование по-прежнему не позволяет оккупантам покидать зону боевых действий в Украине. Его усилия по блокированию эвакуации раненых солдат привели к гибели некоторых из них.

Видео дня

В частности, в РФ не впустили 14 грузовиков с "трехсотыми" захватчиками, которые в итоге стали "грузом 200". От этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 22 апреля.

В этот день Генштаб ВСУ сообщил, что солдаты на границе с Россией развернули колонну медицинской эвакуации из 14 грузовиков. Она направлялась из временно оккупированной части Луганщины (где больницы переполнены "трехсотыми" захватчиками) в сторону поселка Уразово Белгородской области РФ.

В результате некоторые российские военнослужащие скончались в пути из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи.

Аналитики ISW отметили, что ранее не раз наблюдали за попытками оккупантов перебросить раненых солдат и при этом попытками командования – предотвратить их эвакуацию.

"Российское командование, вероятно, намерено не допустить, чтобы значительное количество деморализованных солдат симулировало ранение, чтобы сбежать из поля боя, и не очень обеспокоено боеготовностью солдат, поскольку многие используются в атаках в стиле "человеческих волн", – говорится в сводке.

По мнению экспертов, этот зарегистрированный инцидент на границе с Россией еще более примечателен, поскольку он предполагает, что существует четкий набор контрольно-пропускных пунктов, блокирующих движение и отделяющих страну-агрессора от захваченных ею территорий Украины. Это только подрывает заявления Кремля о том, что он "объединил" временно оккупированные украинские территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченных городах на Запорожье в больницах тоже заканчиваются места для раненых оккупантов. Из-за этого "трехсотых" солдат путинской армии начали размещать в школах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!