В Иркутской области упал бомбардировщик Ту-22М3, выпускавший ракеты по Украине: что говорят в минобороны России. Видео

В минобороны РФ подтвердили падение бомбардировщика Ту-22М3. Это произошло в Иркутской области.

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Так пишут российские СМИ. Детали падения самолета уточняются. Впрочем, утверждается, что экипаж катапультировался.

В минобороны РФ также уточняют, что предварительная причина аварии – техническая неисправность, а сам самолет упал в безлюдной местности и разрушений нет.

"Это произошло во время выполнения планового полета, экипаж катапультировался, обошлось без разрушений на земле. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", – говорится в СМИ.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, всех четырех пилотов разбившегося бомбардировщика нашли живыми.

Справка

Ту-22М3 является носителем крылатых ракет Х-22, по которым российская армия бьет по украинским городам.

Ранее сообщалось, что в Курской области России был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". При этом один российский пилот скончался, второй был ранен.

Напомним, что в Курской области России, вероятно, разбили засаду российских военных. Военная техника оккупантов сгорела дотла. Путинские танкисты хотели подстеречь противника, но в конце концов сгорели в собственной ловушке.

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