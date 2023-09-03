'А в Украине пострелять нельзя?' В сеть попало видео массовой 'бойни' в Бурятии, которую устроили добытчики нефрита с полицейскими

В Бурятии произошла стрельба между полицией и "черными" соискателями нефрита. На видео, которое попало в сеть, буряты в ответ на угрозу полиции открыть огонь, заявили, чтобы те ехали "стрелять в Украину".

Видео дня

Видео бойни между полицией и незаконными добытчиками нефти было выложено в российских Telegram-каналах. Как сообщается, перестрелка произошла еще 26 июля.

В тот день российская полиция обнаружила группу из 40 человек, занимавшихся незаконной добычей нефрита. При попытке задержать браконьеров те открыли огонь на полицейских и начали бросаться камнями.

"Все легли на землю, это полиция, я буду стрелять!", – крикнул полицейский на видео.

В то же время браконьеры продолжали сопротивляться и ответили: "А в Украине нельзя пострелять так?"

В результате полиции удалось арестовать 27 браконьеров, двое из них были ранены.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во временно оккупированном селе Урзуф возле Мариуполя российские военные и кадыровцы устроили между собой перестрелку. Однако жертвами стрельбы также стали мирные жители. Всего известно о семи погибших.

Напомним, что на севере временно оккупированного Крыма российский военнослужащий застрелил своего сослуживца. "Задвухсотился" 42-летний сержант армии страны-агрессора Алексей Л.

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