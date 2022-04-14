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В Хабаровском крае РФ массово увольняются военные, которые не хотят ехать в Украину: некому даже стоять в карауле

Марина Погорилко
Новости России
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Российские военнослужащие отказываются воевать в Украине

Военнослужащие в Южно-Сахалинске и в Хабаровском крае России отказываются ехать воевать в Украину. Они массово пишут рапорта на увольнение с воинской службы.

Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Цимбалюк. По его словам, отказываться стали чаще после того, как пообщались с товарищами, которые вернулись со "спецоперации".

"В некоторых воинских частях не хватает минимального количества личного состава для несения службы в суточном наряде и карауле", – отметил журналист.

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Как стало известно ранее, российских контрактников, которые не хотят воевать против Украины, увольняют со службы и ставят в учетно-послужной карте специальную печать. На ней написано "Склонен к предательству, лжи и обману". Также штамп сообщает, что человек, которому его поставили отказался от участия в "специальной военной операции" на территории "ЛНР", "ДНР" и Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • солдаты-контрактники из непризнанной псевдореспублики Южная Осетия (оккупированная территория Грузии), которые отказались воевать против Украины и вернулись автостопом домой, рассказали, что их фактически отправили на смерть. Много военных погибло, а военное руководство не хотело даже собирать с поля боя тела;

  • Российские спецназовцы из Екатеринбурга, воевавшие в Сирии, отказались ехать штурмовать Мариуполь. За два дня боев с ВСУ в начале апреля это подразделение потеряло по меньшей мере 30 бойцов убитыми.

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