В России изобрели штамп для отказавшихся воевать против Украины. Фотофакт

Российских контрактникво, которые не хотят воевать против Украины, увольняют со службы и ставят в учетно-послужной карте специальную печать. На ней написано "Склонен к предательству, лжи и обману".

Кроме того, штамп гласит, что человек, которому его поставили отказался от участия в "специальной военной операции" на территории "ЛНР", "ДНР" и Украины". Об этом рассказал российский адвокат Максим Гребенюк, передает "Медуза".

По его словам, один из военнослужащих вернулся из командировки в Сирии, где провел семь месяцев, и не захотел по приказу ехать в Украину на войну. Солдат просил отпуск, но вместо этого его просто уволили, при этом поставив в официальный документ печать о предательстве.

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При этом российский адвокат добавил, что такая запись ничем не предусмотрена и "направлена на то, чтобы оскорбить, унизить военнослужащего" и усложнить его трудоустройство.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные массово устраивают бунты, чтобы не воевать в Украине. Например, группа омоновцев из Хакассии высказала все, что думает о путинской "спецоперации", прямо в лицо одному из высокопоставленных генералов Росгвардии. Бунтарей вернули домой в Хакассию.