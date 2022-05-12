В Хабаровском крае прогремел взрыв в воинской части: есть погибший и пострадавшие

В одной из воинских частей Хабаровского края Российской Федерации 12 мая прогремел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, еще несколько пострадали.

Одной из причин происшествия в России назвали взрыв пороха. Об этом сообщают российские пропагандисты из государственного информагентства ТАСС.

Согласно сообщению, взрыв произошел в воинской части, которая дислоцируется в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края.

"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу", - цитируют пропагандисты слова своего источника в экстренных службах региона.

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Предварительной причиной происшествия, уверяют пропагандисты, считается взрыв пороха. По данным РЕН-ТВ, взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов.

"Другой источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в воинской части произошел взрыв пороха: "На месте работали пожарная служба воинской части и одно отделение от пожарных района. Сейчас там ничего не горит", - пишут они.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что подобные неприятности случаются в российских воинских частях регулярно. Так, к примеру, в апреле, взрывы прогремели в российском Брянске прогремели взрывы: тогда также горела воинская часть, а вместе с ней - и нефтебаза.

Еще больше не везет российским военкоматам - они в России горят десятками.