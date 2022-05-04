В России десятками горят военкоматы, – Арестович

По всей России неизвестные начали поджигать здания военных комиссариатов. На сегодня известно уже о десятках случаев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Подробности он рассказал в интервью "Фейгин Live" на канале российского правозащитника Марка Фейгина в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ты знаешь, что военкоматы сейчас горят по всей РФ. Реально уже десятки случаев", – сказал Арестович.

По его словам, неизвестные "доброжелатели" оставляют на зданиях букву "Л". Она означает, что работает "Легион России".

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Советник главы ОП заверил, что у него есть этому численные доказательства – ему присылают такие снимки из РФ.

"И везде ставят букву "Л" красиво. Мне шлют десятки фото из России, ге эта буква "Л". Легион заработал", – добавил Арестович.

Он отметил, что такие действия, вероятно, совершаются с целью срыва мобилизации в РФ. По его мнению, для российских военных окажется страшным сном, если в их ряды призовут тех мужчин, которые являются представителями легиона "Свобода России". Ведь его бойцы ныне воюют в Украине против российских оккупантов.

Отметим, что это подразделение Вооруженных сил Украины, которое было сформированное в марте 2022 года для защиты нашей страны от российского вторжения. В его состав входят бывшие военные РФ и россияне, которые ранее не были членами таких формирований.

Ранее Арестович говорил, что на территории РФ уже появились ячейки этого легиона. При этом он подчеркнул, что наша страна не управляет этим "неизбежным для россиян этапом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Арестович высказал предположение, что в России началась партизанская война. Ведь в последнее время "за поребриком" регулярно происходят ситуации, когда кто-то "не в том месте покурил" и вызвал пожар.