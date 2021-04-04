В Госдуме России выдали новый фейк об украинских снарядах "детям Донбасса"

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий выдумал фейк о том, якобы Вооруженные силы Украины направляют на юго-восток нашей страны снаряды с надписями "Детям Донбасса".

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, комментируя другой фейк о том, якобы под обстрелами ВСУ на Донбассе погиб ребенок.

"Трагедия, в результате которой погиб пятилетний мальчик в "ДНР", к сожалению, стала закономерным следствием политики украинских властей. Киев ведет братоубийственную войну, направляя на юго-восток Украины снаряды с надписями "Детям Донбасса", – писал российский политик.

Слуцкий также говорил, что Россия не связанна с военной агрессией на территории Украины и не является стороной Минских соглашений.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте "народной милиции ДНР" опубликовали очередной фейк о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе. В заявлении говорилось, что украинские военные якобы применили беспилотник, снаряженный самодельным взрывным устройством.

Позже спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович потребовал назвать имя и фамилию ребенка, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ" в Александровке.