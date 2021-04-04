У Держдумі Росії видали новий фейк про українські снаряди "дітям Донбасу"

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький вигадав фейк про те, нібито Збройні сили України направляють на південний схід нашої країни снаряди з написами "Дітям Донбасу".

Про це він повідомив в своєму Телеграм-каналі, коментуючи інший фейк про те, нібито під обстрілами ЗСУ на Донбасі загинула дитина.

"Трагедія, в результаті якої загинув п'ятирічний хлопчик в "ДНР", на жаль, стала закономірним наслідком політики української влади. Київ веде братовбивчу війну, направляючи на південний схід України снаряди з написами "Дітям Донбасу", – писав російський політик.

Слуцький також говорив, що Росія не пов'язана з військовою агресією на території України і не є стороною Мінських угод.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті "народної міліції ДНР" опублікували черговий фейк про наступ Збройних сил України на Донбасі. У заяві говорилося, що українські військові нібито застосували безпілотник, споряджений саморобним вибуховим пристроєм.

Пізніше спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович вимагав назвати ім'я і прізвище дитини, яка нібито "загинула через обстріли ЗСУ" в Олександрівці.