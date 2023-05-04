В Госдуме РФ выдали, что от украинских БПЛА можно защищаться сеткой-рабицей

В России обеспокоены недавним "обстрелом" Кремля. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил "бороться с дронами ВСУ сеткой-рабицей".

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Об этом сообщают росСМИ. По его мнению, такой способ защиты предотвратит катастрофические последствия.

"Пока не разработаны способные противостоять мелким летающим объектам системы противовоздушной обороны (ПВО), бороться с дронами ВСУ можно при помощи сетки-рабицы", – заявил Вассерман.

По его словам, удары украинских дронов в большинстве случаев не способны нанести большой ущерб, но при попадании, к примеру, в нефтяной резервуар могут повлечь катастрофические последствия. Такие объекты, по мнению Вассермана, нужно накрывать сеткой-рабицей.

"Можно даже в кустарных условиях, на большом расстоянии от самого объекта. Чтобы даже если беспилотник взорвется на сетке, его осколки не повредили бы защищаемый объект", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре России в очередной раз разразились угрозами в сторону Украины, обвиняя нашу страну во взрывах около Кремля. Там призвали "разрушить до основания" здания Верховной Рады и Офиса президента.

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