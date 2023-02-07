В Госдуме хотят смертной казни для россиян, критикующих власть из-за границы

Депутат Госдумы РФ Андрей Колесник предложил ввести смертную казнь для россиян, которые уехали из России за границу и критикуют оттуда свою страну и власть. Таких людей он назвал предателями.

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Об этом Колесник сказал изданию "Подмосковье сегодня". Он отметил, что такие люди занимаются информационной войной, а слова иногда могут быть "посерьезнее оружия".

"За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать", – заявил Колесник.

Депутат объяснил, что в законодательстве РФ есть пункт о смертной казни, но на нее введен мораторий. Отменить его может только суд, а не Госдума. При этом, по его словам, многие депутаты имеют схожую позицию насчет наказания "предателей родины".

"Конечно, это не о тех, кто просто уехал из страны, сбежал. Малодушие и трусость уголовно ненаказуемы, бог им судья и совесть. Предателями являются те, кто уехал и при этом ведет информационную войну против России", – написал политик в своем Telegram-канале.

Некоторые россияне такую идею поддержали. "Давно пора", – писали они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также анонсировал возвращение смертной казни в России. По его словам, такой вид наказания могут вернуть, если опасность тяжелых преступлений зашкаливает или будет военное время.

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