В городах России массово отменяют торжества до 9 мая: стала известна причина

В столице страны-агрессора Москве отменили проведение шествия "Бессмертный полк" 9 мая. Он пройдет в онлайн-формате.

Аналогичные мероприятия также отменены в других городах. Об этом сообщает телеграмм-канал "Осторожно, Москва", ссылаясь на организаторов акции.

Первая заместитель председателя комитета российской Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, заявила, что отмена шествия связана "с имеющимися угрозами общественной безопасности".

Проведение "Бессмертного полка" в других городах также упразднено.

В частности, парады на День победы и шествия "Бессмертный полк" были отменены в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Псковской областях.

В 2023 году парады ко Дню победы были упразднены в 23 регионах России.

Как писал OBOZ.UA, во время выступления на параде победы в 2023 году в Москве кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о том, что якобы против страны-агрессора России развязана настоящая война, а также озвучил целый ряд других пропагандистских нарративов. Он также сказал, что гордится участниками "специальной военной операции" – войны против Украины.

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