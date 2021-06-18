В Германии замечен самолет "повара" Путина, который находится под санкциями – BILD

В Берлине (Германия) обнаружили самолет попавшего под санкции российского олигарха Евгения Пригожина, известного как "повар" Владимира Путина. Его бизнес-джет стоимостью 2 миллиона евро сфотографировали перед ангаром немецкой компании Beechcraft Berlin Aviation, осуществляющей обслуживание лайнеров.

Расследование опубликовало BILD. Примечательно, что издание назвало Пригожина "уголовником из Санкт-Петербурга (девять лет за решеткой, в том числе за ограбление и вовлечение в проституцию несовершеннолетних), который является одним из самых важных покровителей частной армии Путина, "группы Вагнера".

Журналисты напомнили, что с 15 октября 2020 года Пригожин – в санкционном списке США и Евросоюза. То есть ему больше не разрешен въезд в ЕС, а его активы там заблокированы.

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Однако, самолет россиянина две недели после введения санкций вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился в Берлине для обслуживания и ремонта.

Издание выяснило: Hawker 800XP до сих пор стоит перед ангаром. Журналисты также показали фото лайнера, сделанное 16 июня.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Департамент госбезопасности Литвы заявил: в 2020 году Россия якобы организовала неудачную информационную атаку против страны, отправив в Вильнюс двойника российского олигарха Пригожина. Российская сторона якобы хотела проверить, как будет действовать литовская контрразведка, а также привлечь внимание СМИ.