В Литве заявили о провокации России с путешествиями в страну двойника "повара Путина"

В 2020 году Россия якобы организовала неудачную информационную атаку против Литвы, отправив в Вильнюс двойника российского олигарха Евгения Пригожина, известного как "повар" Владимира Путина.

О таких данных разведки сообщается в отчете Департамента госбезопасности Литвы, передает The Insider. Россиянин впервые прибыл в Вильнюсский аэропорт 13 февраля на самолете Hawker 800, который принадлежит Пригожину.

По словам главы Департамента Дарюса Яунишкиса, российская сторона хотела проверить, как будет действовать литовская контрразведка, а также привлечь внимание СМИ.

Мужчина, который пересек границу Литвы, внешне был похож на Пригожина, имел его паспорт. Однако, как сказано в отчете, при проверке на границе было установлено, что это не сам Пригожин.

"Некоторые цифры просто не совпали, и автоматически этот человек попал в Литву, не вызвал подозрений. Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке", – сказал глава Департамента госбезопасности Литвы. В результате россиянина пустили в страну.

26 февраля 2020 года этот человек прибыл в Литву второй раз. Он сфотографировался у зданий парламента, Литовского национального музея, Великокняжеского дворца и 27 февраля 2020 года отбыл поездом в Беларусь.

Что за человек прилетал в Вильнюс под именем Пригожина, в отчете не говорится.

Российские СМИ при этом сообщали, что Пригожин якобы обсудил с высокопоставленным представителем Министерства транспорта Литвы проекты информационных технологий, а также посещал Сейм.

"На самом же деле двойник Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях", – говорится в отчете.

Как писал OBOZREVATEL: