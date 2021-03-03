В России поймали подростка, подозреваемого в убийстве родителей и младшей сестры. Фото

В Екатеринбурге (РФ) задержали 17-летнего парня из поселка Октябрьский Пермского края, которого подозревают в убийстве своей семьи – родителей и 12-летней сестры.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах URA.RU пишет, что юноша поехал в Екатеринбург, чтобы скрыться от полиции.

Telegram-канал Mash назвал имя парня – Вадим Горбунов – и показал его фото.

Отмечается, что тела убитых нашли в частном доме в Октябрьском на Интернациональной улице.

"42-летнюю Гулю Горбунову и ее 12-летнюю дочку опознали сразу, а личность третьего человека не смогли установить из-за ран... При тщательном осмотре стало ясно, что убит взрослый", – сказано в сообщении.

Так, сперва СМИ сообщали, что 17-летний подросток якобы стал жертвой убийства, а отец семейства якобы скрылся с места происшествия. Позже выяснилось, что последний погиб от рук убийцы.

В сети также появилась копия ориентировки на подозреваемого, которую разослало ГУ МВД России по Пермскому краю.

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